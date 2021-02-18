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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغردقة تستقبل أول رحلة طيران سياحية قادمة من أستونيا.. اليوم

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:17 ص
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلنت شركة "تيزتورز"، إحدى كُبرى شركات السياحة الأجنبية العاملة في مصر، أن مطار الغردقة الدولي يستقبل اليوم الخميس أول رحلة طيران من دولة "إستونيا"، وذلك بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا حتى انتهاء فصل الشتاء الجاري.

وشهدت عدد من فنادق مدينة الغردقة انتعاشة في نسب الإشغال تزامنًا مع انطلاق مبادرة وزارة السياحة والحكومة المصرية لدعم السياحة الداخلية بمبادرة «شتي في مصر»، وذلك عن طريق دعم الحكومة للفنادق بتخفيض أسعار الغردقة بالفنادق التي تبدأ من الـ 3 نجوم والـ5 نجوم للمصريين.

وأكد أبو الحجاج العماري مسؤول أحد المنتجعات السياحية بمرسي علم، لـ"الدستور"، أن المبادرة تهدف الي تشجيع المصريين لقضاء إجازة الشتاء بالفنادق المصرية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن هناك حجوزات بدأت تفدْ إلى فنادق البحر الأحمر، بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي، مما أدى إلى انتعاش حركة السياحة، لافتًا أن مبادرة شتي في مصر تفاعلت معها الكثير من الفنادق حيث تبدأ الأسعار من 350 جنيهًا للفرد في الليلة شاملة جميع الوجبات.

وأضاف العماري أن المبادرة تستهدف الأفراد والأسر الذين اعتادوا السفر لقضاء إجازة الشتاء في الخارج وبسبب إغلاق كورونا ألغوا رحلاتهم.

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