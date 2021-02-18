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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بيت العائلة المصرية يزور مطرانية الكاثوليك بالإسماعيلية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:16 ص
الأنبا مكاريوس توفيق
الأنبا مكاريوس توفيق
جرجس صفوت
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استقبل الأنبا مكاريوس توفيق، رئيس بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، الدكتورة عفاف الكومي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية ببيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية.

في بداية الحديث تقدم صاحب الأنبا مكاريوس بتقديم التهنئة للدكتورة عفاف الكومي، بتوليها منصب رئيس المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية.

وعرضت رئيس المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، خلال اللقاء بعض المبادرات التي تهتم بالأسرة المصرية، وكيفية التعاون المثمر بين بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية برئاسة نيافة الأنبا مكاريوس، والمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، فيما يخص الثقافة الأسرية، ونزع الخلافات الزوجية، ونبذ العنف ضد المرأة وكذلك كيفية تثقيف الأسرة المصرية، ودعمها وزيادة جوانب المعرفة والمهارات، لنصنع جيل من الرجال يحترم ويقدر قيمة المرأة ودورها البناء بالمجتمع المصري.

وقد أوصى نيافة الأنبا مكاريوس توفيق، بتشكيل لجنة لوضع خطاب تعاون ما بين بيت العائلة المصرية فرع الإسماعيلية، والمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية فيما يخدم الحفاظ على المرأة وتثقيفها وحمايتها.

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