اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

عينت السلطات اليابانية اليوم الخميس هاشيموتو سايكو رئيسة للجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد استقالة موري يوشيرو على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هاشيموتو سايكو نافست سابقا في أربع ألعاب شتوية برياضة التزلج السريع، وثلاثة ألعاب صيفية برياضة ركوب الدراجات قبل أن تتجه نحو السياسة، مضيفة أنها منوط بها إتمام استعدادات الشهور الأخيرة لإقامة أوليمبياد طوكيو المقررة هذا العام.وكان الرئيس السابق للجنة المنظمة موري يوشيرو قدم استقالته الأسبوع الماضي على خلفية انتقادات دولية واسعة بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن النساء والتي وصفهن فيها بـ"الثرثرة".يشار إلى أن اليابان أعلنت عزمها إتمام إجراء الألعاب الأوليمبية التي تعذر إجراؤها العام الماضي بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتجرى الألعاب خلال العام الجاري، إلا أنها تحمل اسم "أوليمبياد 2020".