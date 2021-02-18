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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:21 ص
هاشيموتو سايكو
هاشيموتو سايكو
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عينت السلطات اليابانية اليوم الخميس هاشيموتو سايكو رئيسة للجنة المنظمة لأوليمبياد طوكيو 2020 بعد استقالة موري يوشيرو على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن هاشيموتو سايكو نافست سابقا في أربع ألعاب شتوية برياضة التزلج السريع، وثلاثة ألعاب صيفية برياضة ركوب الدراجات قبل أن تتجه نحو السياسة، مضيفة أنها منوط بها إتمام استعدادات الشهور الأخيرة لإقامة أوليمبياد طوكيو المقررة هذا العام.

وكان الرئيس السابق للجنة المنظمة موري يوشيرو قدم استقالته الأسبوع الماضي على خلفية انتقادات دولية واسعة بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن النساء والتي وصفهن فيها بـ"الثرثرة".

يشار إلى أن اليابان أعلنت عزمها إتمام إجراء الألعاب الأوليمبية التي تعذر إجراؤها العام الماضي بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وتجرى الألعاب خلال العام الجاري، إلا أنها تحمل اسم "أوليمبياد 2020".

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