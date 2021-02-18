سفير ألمانيا بلبنان: لا تزال هناك حاويات خطيرة في مرفأ بيروت

كشف سفير ألمانيا بلبنان أندرياس كيندل، الخميس، عن استمرار وجود حاويات خطيرة في مرفأ بيروت، لافتًا إلى عدم قدرة الحكومة اللبنانية على سداد المستحقات لسحب تلك المواد.كما أشار كيندل، في تصريحات صحفية على قناة الحدث، إلى ضرورة اتخاذ موقف ضد تكرار الاغتيالات في لبنان، قائلا:" من الآن وصاعدًا لن تمر الاغتيالات السياسية في لبنان دون عقاب، ويجب وضع حد للتفلت من العقاب".ونوه إلى عرض ألمانيا على السلطات اللبنانية المساعدة بالتحقيق باغتيال الناشط لقمان سليم.فيما أعلن أن إدراج "حزب الله" على قائمة الإرهاب مدار بحث مع الاتحاد الأوروبي".