بعد 10 سنوات.. ليبيون يحتفلون بالثورة بالزينة على القذائف (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، العديد من الصور في ليبيا، من احتفال الليبيين أمس الأربعاء بمرور 10 سنوات على الثورة التي اسقطت فيها نظام معمر القذافي.ووفقًا لوكالة فرانس برس الإخبارية، فقد هنأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، الشعب الليبي في هذه الذكرى، مشددًا على وجود فرصة حقيقية لأن يحقق الليبيون أخيرًا أهداف الثورة في بناء دولة موحدة، وذات سيادة حقيقية من دون تدخل أجنبي، كما أعرب عن أمله ببناء دولة ليبية بدون أسلحة خارجة عن سيطرة السلطات الشرعية، وعلى أساس الديمقراطية والعدالة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.أما الليبيون، الذين زينوا أمس العديد من المباني التي لا تزال تحمل آثار القذائف والرصاص، فقد أمل العديد منهم أن تنتهي الفوضى التي غرقت فيها البلاد منذ سنوات.وأكدت إحدى المواطنات للوكالة أن آثار القصف على المباني باقية " حتى لا ننسى ما حدث هنا".فيما اعتبر خميس السحاتي، الناشط المقيم في برقة، أن "الخروج للاحتفال ضرب من الجنون لأن الثورة كانت كارثة قوضت سنوات من الاستقرار".أما في شرق البلاد الخاضع لسيطرة الجيش الليبي، فلم تجر أي تحضيرات للاحتفال، حتى في بنغازي، مهد الانتفاضة الشعبية، لكن ذلك لم يحل دون تجمّع العشرات في وسط المدينة للاحتفال بالذكرى.