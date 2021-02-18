سياسى بحزب ميركل: إننا بحاجة لطائرات مسلحة بدون طيار فى أفغانستان

صرح سياسي بارز بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بأن استخدام طائرات مسلحة بدون طيار يعد أمرا لا غنى عنه بالنسبة لاستمرار مهمة الجيش الألماني في أفغانستان.وقال رودريش كيزفتر السياسي المعني بشئون السياسة الخارجية بحزب ميركل لإذاعة غربي ألمانيا (دابلو دي أر) اليوم الخميس: "دون طائرات مسلحة بدون طيار سيكون استمرار مهمة أفغانستان بلا جدوى؛ لأننا لن نستطيع حشد كثير من القوات للحماية الذاتية"، مضيفا أنه بهذه الطريقة فقط سيكون الجنود وشركاء الحلف (حلف شمال الأطلسي) مستعدين لمواصلة عملهم هناك "في ظل الظروف الصعبة".وأضاف كيزفتر أنه يعتبر سحب قوات الناتو من أفغانستان بمثابة الطريق الخطر، وأعرب عن تشككه في أن المجتمع المدني هناك قوي بما فيه الكفاية، وقال: "إذا غادر المجتمع الدولي بشكل سابق لأوانه، ستعاني النساء من جديد، وسوف يتم تدمير البنية التحتية مجددًا".