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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار إغلاق ميناء البرلس لليوم الثالث لسوء الأحوال الجوية

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:09 ص
جريدة الدستور
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أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أنه تقرر إغلاق ميناء الصيد ببرج البرلس أمام حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم الثالث على التوالي، نظرا لاستمرار ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح وشدتها.

ووجه المحافظ في بيان اليوم الخميس إدارة الميناء بالمتابعة المستمرة لتأمين المراكب الراسية في حوض الميناء.

وتعرضت محافظة كفرالشيخ في جميع مراكزها بعاصفة من الأمطار الرعدية والتي استمرت لفترات طويلة، في حين كانت منطقتي البرلس وبلطيم هما أشد المناطق تأثرا نظرا للرياح العاتية والمصحوبة بأمطار غزيرة، وتأثرت حركة السير بصورة كبيرة على الطرق الفرعية وكان أكثر الطرق تأثرا هو الطريق الساحلي الدولي،واضطر السائقين إلى تقليل سرعة سياراتهم خوفا من انزلاق عجلات السيارات وتفاديا من الحوادث.

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