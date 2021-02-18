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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدفاع المدني الأردنى يجلى 972 شخصًا حاصرتهم الثلوج

الخميس 18/فبراير/2021 - 10:16 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الدفاع المدني الأردني اليوم الخميس التعامل مع ما يزيد عن 972 شخصًا حوصروا بالثلوج وجرى إجلاؤهم لأماكن آمنة دون وقوع إصابات بينهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إنه تم التعامل مع 188 حالة إنقاذ سواء بسبب حوادث السير أو الهدم والانهيار وغيرها.

وأكد استمرار كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة مائة بالمائة لتلبية حاجة المواطنين ونداءاتهم.

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