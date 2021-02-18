الدفاع المدني الأردنى يجلى 972 شخصًا حاصرتهم الثلوج

أعلن الدفاع المدني الأردني اليوم الخميس التعامل مع ما يزيد عن 972 شخصًا حوصروا بالثلوج وجرى إجلاؤهم لأماكن آمنة دون وقوع إصابات بينهم.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إنه تم التعامل مع 188 حالة إنقاذ سواء بسبب حوادث السير أو الهدم والانهيار وغيرها.وأكد استمرار كوادر الدفاع المدني بالعمل بكامل طاقتها من قوى بشرية وآليات بنظام الطوارئ بنسبة مائة بالمائة لتلبية حاجة المواطنين ونداءاتهم.