وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

رحل صباح اليوم الشاعر فتحي عبد الله، وأعلنت أسرته على صفحته الشخصية على فيسبوك أن العزاء سيجري اليوم بقرية رملة الانجب بمركز أشمون بالمنوفية.فتحى عبد الله هو واحد من أهم شعراء قصيدة النثر، ينتمى إلى جيل الثمانينيات تخرج فى كلية دار العلوم عام 1984، ثم سافر إلى العراق لمدة سنتين ليعود بعدها موظفا بهيئة الكتاب ثم مديرا لتحرير سلسلة (كتابات جديدة)، كما عمل بمجلة (القاهرة) إبان رئاسة غالى شكرى لتحريرها، قبل إغلاقها إثر وفاته، حتى حصل على منحة تفرغ خلال العام 2004.. وله كتابات نقدية بالعديد من الصحف والمجلات المصرى والعربية،ومن أهم أعماله: راعى المياه - هيئة الكتاب 1993، سعادة متأخرة - هيئة الكتاب 1998، موسيقيون لأدوار صغيرة - هيئة قصور الثقاف 2002، أثر البكاء - هيئة قصور الثقافة 2004.