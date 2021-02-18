لليوم الثاني.. إسبانيا تشهد موجة احتجاجات عنيفة في عدة مدن

أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، أن إسبانيا شهدت لليلة الثانية على التوالي احتجاجات عنيفة في عدد من المدن، وذلك ضد اعتقال مغني راب شهير.ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز" فإن هذه التظاهرات نظمت اعتراضا على توقيف مغني الراب الكتالوني بابلو هاسل، الثلاثاء.وجرى إيداع هاسل السجن إنفاذا لحكم بحبسه 9 أشهر بسبب تغريدات هاجم فيها النظام الملكي والشرطة.وشهدت التظاهرات مواجهات عنيفة بين الشرطة والمحتجين، بعدما أحرقوا صناديق القمامة ودمروا محلات تجارية وألقوا مقذوفات على عناصر الأمن، التي أطلقت بدورها الرصاص المطاطي لتفريق الاحتجاجات.وتكررت المشاهد عينها في عدد من المدن، مثل مدريد وبرشلونة وفيك وليريدا، مسقط مغني الراب ومكان توقيفه.