كيف يصوت نواب الشيوخ إلكترونيا؟.. اللائحة تُوضح

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أول الثلاثاء.وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آليات أخذ الرأي في الجلسة العامة حيال أمر من الأمور، وذلك فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه.ويؤخذ الرأي بعدد من الوسائل وهي التصويت الإلكترونى، أو رفع الأيدى، أو قيام المؤيدين، أو قيام المعارضين.وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني نصت المادة (203) من اللائحة على أن التصويت الإلكترونى شخصى، ويحظر على العضو استخدام البطاقة الخاصة بعضو آخر، ويلتزم العضو فى حالة فقد البطاقة الخاصة به بالإبلاغ الفورى عن ذلك للأمانة العامة للمجلس لاتخاذ ما يلزم.وفى الأحوال التى يتم التصويت فيها إلكترونيا، تتخذ الأمانة العامة للمجلس ما يلزم لقفل حسابات الأعضاء غير المسجلين للحضور إلكترونيا، لمنع استخدام بطاقاتهم عند حساب عدد المصوتين.ويجوز لثلاثين من الأعضاء الحاضرين الاعتراض كتابة لدى الرئيس على نتيجة التصويت الإلكترونى، وفى هذه الحالة يأخذ المجلس الرأى بإحدى الطرق المبينة فى المادة (202) من هذه اللائحة.