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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:55 ص
وكالات
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وجه المستهلكون الصينيون أغلب إنفاقهم خلال موسم عطلة رأس السنة القمرية الأسبوع الماضي إلى المطاعم والمبيعات عبر الإنترنت، والأفلام أيضا، حيث جعلت القيود المفروضة على السفر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد من الصعب على العديد منهم القيام برحلاتهم السنوية إلى مسقط رأسهم.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصينية الصادرة اليوم الخميس بلغت مبيعات متاجر التجزئة الرئيسية والمطاعم خلال أسبوع العطلة 821 مليار يوان (127 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4.9% فقط عن الفترة نفسها من عام 2019 ونسبتها 28.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي كانت تشهد إغلاقا
اقتصاديا شاملا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تحسن الإنفاق الاستهلاكي خلال موسم العطلة يعزز تعافي الاقتصاد الصيني في مرحلة ما بعد الجائحة.

وفي نفس الوقت، جاء معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال العام الحالي أقل كثيرا من متوسط معدل النمو السنوي قبل الجائحة وكان حوالي 10%.

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