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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إطلاق منصة تواصل اجتماعي خاصة.. ترامب يُثير الجدل من جديد متحديًا «تويتر»

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:54 ص
ترامب
ترامب
هدير سند
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم، أنه لن يعود لاستخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ويفكر في إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة به.

وظهر ترامب على موقع تلفزيوني إخباري يميني وهو "نيوز ماكس"، وذلك في أول مقابلة بعد خروجه من البيت الأبيض.

وكانت شركة "تويتر" أعلنت أنها حجبت حساب ترامب بشكل دائم بسبب "خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف".

كما تم تعليق حسابات ترامب في "فيسبوك" و"سناب" و"يوتيوب" بعد أن اقتحم مناصروه مبنى الكابيتول في السادس من يناير الماضي.

وكان نيد سيجال المدير المالي لشركة "تويتر" قال إنه لن يسمح لترامب بالعودة إلى موقع التواصل الاجتماعي حتى لو ترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى وفاز به.

وخلال المقابلة، لم يوضح ترامب عما إذا كان يخطط للترشح مجددا عام 2024 للرئاسة، وهو ما أصبح ممكنا بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي.

وقال: "لن أتحدث عن الترشح بعد، لكن لدينا دعم هائل. أنا الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي في إشارة منه إلى نسب التأييد".


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