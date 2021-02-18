223 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الخميس تسجيل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 169 ألفا و820 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية أن 101 شخص تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161 ألفًا و577 متعافيًا، مضيفة أن شخصا توفي إثر إصابته بكورونا لتبلغ حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3 آلاف و156 وفاة، بينهم 794 مصابًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.