«لوفيجارو» الفرنسية: سلطة أردوغان مهددة بفعل الحراك الطلابي

سلطت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية الضوء على ضعف نظام الرئيس التركي، معتبرة أن تظاهرات طلاب الجامعات كشفت أن أردوغان «سلطان من ورق».واكد التقرير الفرنسي، المنشور مساء الأربعاء، أن السلطة التي يحاول أردوغان التباهي بها، وفرضها في سياسته الخارجية في العديد من الملفات، باتت مهددة، على وقع ضجيج الداخل، وتظاهرات طلاب الجامعات، مشددة على أهمية الحراك الشبابي، حيث إنه "صرخة تحت شعار «لن نغمض أعيننا».أضاف التقرير: «وتأكيد من قبل طلاب الجامعات الذين ما زالوا يتظاهرون منذ شهر ونصف الشهر على رفض السلطة الخانقة والقبضة التي يحاول النظام فرضها».فيما نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي، أحمد إنسيل، قوله إن أساتذة الجامعات حققوا بعض الاختراقات المهمة، لافتا إلى تمكنهم منذ موجة التطهير والاعتقالات التي أعقبت محاولة الانقلاب عام 2016 تمكنوا من الطعن بفصل مئات من زملائهم في جميع أنحاء البلاد وتعيين العشرات من العمداء الجدد بمرسوم رئاسي.كما أثنى على تمكن جامعة البوسفور حتى الآن من الحفاظ على وضعها الاستثنائي والاحتفاظ بحقها اختيار عميدها، ولعل هذا ما أدى إلى مهاجمتها.وانتقد مساعي الرئيس التركي ومحاولاته تعزيز قبضته على الأوساط الأكاديمية، وفرض هيمنته الثقافية.