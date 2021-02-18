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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

4 بدائل لأخذ رأي النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:53 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
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وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أول الثلاثاء.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آليات أخذ الرأي في الجلسة العامة حيال أمر من الأمور، حيث نصت المادة 198 على الآتي: "يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه، يجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع فى أخذ الرأى، من اكتمال العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما تطلبت اللائحة ذلك".

وتضمنت المادة (202) من اللائحة: "مع مراعاة الحالات التى يؤخذ فيها الرأى نداء بالاسم، يؤخذ الرأى بإحدى الوسائل الآتية، أولًا التصويت الإلكترونى، ثانيًا رفع الأيدى، ثالثًا قيام المؤيدين، رابعًا قيام المعارضين".

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