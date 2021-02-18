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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين: فتح باب الفحص والتأهيل لمصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:53 ص
وزارة التموين
وزارة التموين
نرمين محمود الدهان
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، عن تقدم مصانع تكرير وتعبئة زيوت الطعام الخليط (صويا عباد) أو عباد، للفحص والتأهيل لدى الهيئة العامة للسلع التموينية.

ويأتي ذلك من خلال لجنة فنية وفقا لتحديد مدى مطابقة المصنع لاشتراطات المواصفات القياسية المصرية لممارسات صحة وسلامة الغذاء والمواصفات القياسية للعبوات والتشريعات الصحية ذات الصلة، وتحديد قدرات المصنع الشهرية والطاقة التخزينية واستيفاء كافة شروط التأهيل الفنية الموضوعة من قبل اللجنة.

واشارت إلى أنه يتم تقديم الطلبات إلى الهيئة العامة للسلع التموينية - الإدارة المركزية للاستيراد والتسويق المحلي، مرفقا بها المستندات التالية:
- صورة عقد تأسيس المصنع
- صورة تبين حجم التعامل البنكي
- صورة من سابقة الأعمال
- صورة السجل التجاري
- صورة شهادة السجل الصناعي
- صورة البطاقة الضريبية
- صورة شهادة التسجيل الضريبة على القيمة المضافة
- ما يفيد قيد الشركة على بوابة التعاقدات العامة الحكومية
- أسطوانة CD تتضمن صور المستندات المقدمة

وأوضحت أنه يتم تقدم الأصول للإطلاع، مشيرة إلى أنه في حالة قبول المصنع بعد التأهيل سيتم اعتماده في سجل موردين الهيئة.

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