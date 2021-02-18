القوات الأفغانية تحرر 24 سجينًا من سجون طالبان

أعلنت قيادة العمليات الخاصة الأفغانية، اليوم الخميس، تحرير 24 شخصًا من سجن لطالبان في إقليم قندوز.وقال فيلق العمليات الخاصة التابع للجيش الأفغاني في بيان - حسبما ذكرت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية إن وحدة خاصة من القوات الأفغانية نفذت الليلة الماضية عملية خاصة على سجن لطالبان في قرية "كابولي قشلاق" في إقليم قندوز.وذكر البيان أنه خلال العملية، تم إطلاق سراح 24 سجينًا من طالبان، من بينهم 16 من أعضاء الجيش الوطني الأفغاني وضابط شرطة وأربعة من القوات الخاصة وعضو في إدارة الأمن الوطني ومدني.يذكر أن فيلق "بامير 217" التابع للجيش الأفغاني أعلن في بيان، أن القوات الخاصة الأفغانية في عملية خاصة أنقذت وحررت 42 من أفراد قوات الأمن والسجناء المدنيين في إقليم بغلان، موضحة أنه تم إطلاق سراح 25 من القوات الخاصة و17 مدنيًا من سجن طالبان خلال العملية.وفي سياق متصل تم تحرير ستة جنود من الجيش الوطني الأفغاني و19 شرطيًا و17 مدنيًا، مساء الإثنين، من سجن لطالبان في عملية خاصة في منطقة نوروزك الواقعة في إقليم بغلان.