إرجاء أول إطلاق تجاري لصاروخ «أنجارا» الروسي إلى 2022

قال المدير العام لمركز "خرونيتشيف" الروسي لصناعة صواريخ الفضاء، أليكسي فاروتشكو اليوم الخميس، إنه تم تأجيل أول إطلاق تجاري لصاروخ "أنجارا –1.2" من الفئة الخفيفة مع القمر الصناعي الكوري الجنوبي "كومبسات -6" إلى عام 2022 بسبب عدم توفر الجهاز الفضائي.وقال فاروتشكو في مقابلة مع وسائل إعلام روسية: "من جانبنا، نقوم بتصنيع صاروخ حامل.. وبسبب عدم جاهزية الجهاز (الكوري الجنوبي) بسبب الوباء، طلب منا الشركاء الكوريون الجنوبيون مرة أخرى تأجيل موعد الإطلاق، مستغلين فرصتهم الثالثة لتأجيل الإطلاق دون شرط جزائي.. حاليًا، من المقرر تنفيذ الإطلاق في الربع الثاني من عام 2022".و أضاف أنه إذا لم ينفذ الجانب الكوري الجنوبي شروط العقد لسبب ما، فسيظل الصاروخ بحيازة مركز خرونيتشيف وسيتم إيجاد استخدام آخر له.يذكر أنه تم توقيع عقد إطلاق "كومبسات-6" بواسطة صاروخ "أنجارا-1.2" الروسي في عام 2016، حيث كان من المخطط أصلًا أن يتم الإطلاق في عام 2020.. ثم أُعلن عن تأجيله إلى عام 2021.وتضم أسرة صواريخ "أنجارا"، صاروخ "أنجارا –1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنجارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنجارا – 5" وصواريخ أخرى.يشار إلى أن مركز "خرونتشيف" هو مركز روسي، مقره موسكو، يصنع سفن الفضاء وصواريخ حاملة للأقمار الاصطناعية، ومن ضمنها صاروخ "بروتون" وصاروخ "روكوت" ويعود تاريخ المركز لعام 1916، عندما تأسس كمعمل خارج مدينة موسكو، لإنتاج السيارات تحت اسم "روسو بالت"، وأنتجت أول سيارة في المصنع عام 1922 بعدها بقليل تحول المصنع لإنتاج الطائرات، وخلال الحرب العالمية الثانية، أنتج طائرات إليوشن إل-4 والقاذفة (توبوليف تي يو-2).