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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال 6 يتاجرون بلقاحات كورونا المزيفة في المكسيك

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:50 ص
جريدة الدستور
هدير سند
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اعتقلت الشرطة المكسيكية 6 أشخاص بتهمة الاتجار بلقاحات مزيفة لفيروس كورونا المستجد، فيما نفذت الاعتقالات في ولاية نويفو ليون الواقعة على الحدود الشمالية.

من جانبه قالت وزيرة السلامة العامة المكسيكية روزا إيسيلا رودريجيز: "يجب ألا تعبثوا بالصحة، خاصة في وقت الوباء هذا، لا ينبغي لأحد أن يتربح".

وأوضح مساعد وزير الصحة هوجر لوبيز جاتيل، أن اللقاحات المقلدة قدمت على أنها لقاحات شركة فايزر، والتي لا تتوفر إلا خلال فرق التلقيح الحكومية.

وأضاف أن المشتبه بهم عرضوا اللقاحات للبيع بما يعادل حوالي 2000 دولار للجرعة.

وأفادت وزارة الصحة بأن لقاحات فايزر المزيفة معروضة للبيع في عيادة صحية بإحدى ضواحي مدينة مونتيري شمالي البلاد.

وسجلت المكسيك 1075 حالة وفاة جديدة بالفيروس، الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 177061، كما أعلنت السلطات إصابة نحو 9 آلاف شخص ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 2013563.

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