«لائحة الشيوخ» تقر آليات أخذ الرأي بالجلسة العامة حيال موضوع عام

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أول الثلاثاء.وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، آليات أخذ الرأي في الجلسة العامة حيال أمر من الأمور، حيث نصت المادة 198 على الآتي: "يؤخذ الرأى على الموضوع المعروض فور إعلان الرئيس قرار المجلس پاقفال باب المناقشة فيه، ويجب على رئيس المجلس التحقق، قبل الشروع فى أخذ الرأى، من اكتمال العدد القانونى لصحة إبداء الرأى كلما تطلبت اللائحة ذلك".- مادة 200"لا يطرح أى اقتراح لأخذ الرأى عليه إلا من رئيس المجلس. ويبدأ أخذ الرأى على الاقتراحات المقدمة فى شأن الموضوع، وتكون الأولوية فى عرضها على المجلس لأبعدها وأوسعها مدى عن النص الأصلي، وفى حالة رفض المجلس للأقتراحات المذكورة، يؤخذ الرأى على النص الأصلي، وإذا تضمن الاقتراح المعروض عدة أمور، وطلب مقدمه أو خمسة من الأعضاء الآخرين تجزئته، عرض الرئيس الرأى فى كل أمر منها على حدة".