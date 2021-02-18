بلدة يابانية تمنح ألف ين لمن يحصل على لقاح كورونا

أعلنت بلدة مياشيرو التي تقع شمال العاصمة اليابانية طوكيو أنها ستمنح كل مواطن يتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا شهادة هدية بقيمة ألف ين، ما يعادل نحو 10 دولارات.وخصصت حكومة مياشيرو حوالي 60 مليون ين (ما يعادل 570 ألف دولار) لتنفيذ هذه الخطة في مشروع قانون الميزانية الخاص بها للعام المالي 2021، حسبما أوردت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية اليوم الخميس.وذكر قسم الرعاية الصحية في البلدة أن نحو 30 ألف شخص تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر مؤهلون للحصول على اللقاح.وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء الذين يحصلون على لقاح فايزر سيتلقون جرعتين من اللقاح ولذا سيتسلمون ضعف قيمة الهدية أي ألفين ين.وقال مسئول حكومي في البلدة إن مياشيرو ستنفذ هذه الخطة كمشروع استثنائي خاص بها بهدف رفع معدل التلقيح وتنشيط الاقتصاد المحلي.