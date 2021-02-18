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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6237 اصابة جديدة بفيروس كورونا في أوكرانيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:48 ص
كورونا
كورونا
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أعلن وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، تسجيل 6 آلاف و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و287 ألفا و141 حالة.

وكتب ستيبانوف في صفحته على "فيس بوك"، وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرنفورم الأوكرانية: "سجلت أوكرانيا 6237 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 413 طفلا، و276 عاملا في المجال الطبي".

وأضاف أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، انتقل 2222 شخصًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتوفي 163 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجي فيما تماثل للشفاء 5225 شخصًا.

وشهدت منطقة ايفانو فرانكيفسك أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها تشيرنيفتسي ثم العاصمة كييف ومنطقتا فينيتسا وزاكارباتيا.

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