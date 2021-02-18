قرار جمهوري بالموافقة على تعديل الاتفاق مع منظمة الهجرة بشأن المزايا والحصانات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية، والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ ٢١ مايو ١٩٩٥، بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ ٤ مايو ٢٠٢٠.كما نشرت الجريدة أيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٢٠.