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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بتهمة قتل صديقه.. اليوم أولى جلسات محاكمة سفاح الجيزة

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:46 ص
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
نجلاء الرفاعي - عادل عبد العال
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ«سفاح الجيزة»، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية وعضوية المستشارين وائل أحمد ويحيى عادل.

أحالت النيابة العامة قذافي فراج، الشهير بـ«سفاح الجيزة»، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

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