قائدة الفريق العلمي لـ«مسبار الأمل» ضمن أكثر 100 مؤثرين في العالم

احتلت سارة الأميري، رئيس مجلس الإمارات للعلماء ونائب مدير مشروع بعثة الإمارات للمريخ، ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في مجلس الوزراء الإماراتي، مكانة في قائمة مجلة التايم الأمريكية لأكثر 100 شخص تأثيرا في العالم لعام 2021.وكانت سارة الأميري، قائدة الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"، وقال مدير تحرير مجلة "تايم"، دان ماساي، إن كل شخص تضمنته القائمة "مستعد لصناعة التاريخ، بل إن بعضهم صنعه بالفعل".يذكر ان سارة الأميري كانت من ضمن قائمة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأكثر 100 امرأة تأثيرا في العالم لعام 2020.