اليابان تبدأ إعطاء اللقاح المضاد لكورونا

بدأت اليابان اليوم الخميس التطعيم باللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19"، حيث من المقرر أن يحصل نحو 40 ألف شخص من العاملين في قطاع الرعاية الصحية في البلاد على الجرعة الأولى من اللقاح.وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أن مدير "مركز طوكيو الطبي" كان أول شخص في البلاد يتلقى الجرعة المضادة للمرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وقال مدير المركز الطبي، أراكي كازوهيرو: "أعتقد أن اللقاح هو الورقة الرابحة في خضم (تفشي) جائحة فيروس كورونا... سأكون في غاية الامتنان إذا قام مسئولو الصحة العامة بتحليل البيانات الخاصة بجرعاتنا واستخدامها".ومن المقرر أن يحصل نحو 800 من العاملين في المركز الطبي على اللقاح خلال الجولة الأولى من إعطاء اللقاحات.