التفاصيل الكاملة لسقوط المتهمين في مذبحة الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، من كشف غموض واقعة العثور على جثمان زوجين مقتولان بمنزلهما بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.واستطاعت مباحث مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تغريغ كاميرات المراقبة بالشوارع المحيطة لمنزل القتيلان، من تحديد هوية قاتلى وكيل وزارة الزراعة الأسبق وزوجته، وتم ضبط الجناة.وكشفت مصادر مطلعة، أن غرض ارتكاب الواقعة، هو السرقة، وأن القاتل واحد من جيران القتيل، وشهرته فراويلا، وكان يعيش بالقاهرة، وجاء إلى قرية سرابيوم واستقر بها مؤخرًا واستعان بصديق له من مدينة فايد، في تنفيذ جريمته، التى ارتكبها أثناء سرقة منزل الضحية، وقت صلاة الفجر.وكشفت التحريات أن القاتل وشريكه، كان يسرقان الضحية وقت صلاة الفجر، وعند ذهاب الضحية لصلاة الفجر في المسجد، شاهد الجانى، فتم قتله بآلة حادة على رأسة، وطعنات بالجسم، وعند محاولة الجانى وشريكه سرقة المنزل، استيقظت الزوجة، فتم قتلها أيضًا من قبل الجانى وشريكه.وشيع أهالى قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء جنازة وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته اللذين قتلا غدرًا بدافع السرقة.وكانت النيابة العامة بالإسماعيلية قررت التصريح بدفن جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته عقب تشريحهما، وكانت النيابة العامة قررت عقب الانتهاء من معاينة جثتى وكيل وزارة الزراعة السابق وزوجته نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزى وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهمين.كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تفاصيل العثور على جثة زوجين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية.وقالت المصادر إن الزوج وكيل مديرية الزراعة سابقا، وكبير عائلة ال عامر بقرية سرابيوم، وأن الجريمة وقعت خلال توجهه لأداء صلاة فجر اليوم الاثنين.أشارت المصادر إلى أن المجني عليه ويدعى محمد عامر، اعتاد على أداء صلاة الفجر بالمسجد على مدار السنوات السابقة، لافتة إلى أن واقعة قتله حدثت قبل أذان الفجر، حيث استيقظ وتوضأ للذهاب إلى المسجد، كما اعتاد يوميا إلا أنه فوجئ بأحد الأشخاص يحاول سرقة المنزل، وباغته أحد الأشخاص بضربه بآلة حادة على الرأس ثم سدد له عدة طعنات متتالية في البطن تسببت في وفاته.وبحسب المعاينة المبدأية فإن الجاني صعد إلى المنزل ونفذ جريمة أخرى بقتل زوجة المجني عليه سيدة في السبعينيات من العمر وسدد لها عدة طعنات متتالية في البطن أيضا تسببت في وفاتها في الحل.وقال بعض جيران المجني عليهما إن الشرطة تعاين حاليًا الكاميرات الموجودة بمحيط المنزل بشارع 2 بمنطقة سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، كما تستمع لأقوال بعض جيران المجني عليهما وفحص علاقاتهم والمترددين عليهما.واكتشف أحد الجيران الواقعة ظهر اليوم الاثنين خلال توجهه لهم بالمنزل، وأبلغ الشرطة على الفور. وقالت مصادر أمنية إنه جرى نقل جثتي مسن وزوجته إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي لمعرفة سبب الوفاة.وأضافت المصادر أن معاينة رجال المباحث ومناظرتها الجثامين، أكدت وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما تكثف المباحث الجنائية من تحرياتها لمعرفة سبب الوفاة.وكشفت المصادر أن الزوج ويدعى محمد عامر 65 وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابقا وزوجته ع.م.ع 73 سنة ربة منزل عثر عليهما مقتولين داخل منزلهما بقرية سرابيوم بمدينة فايد.وقالت المصادر إن الزوج مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.وبحسب جيران المجني عليهما فإنهما يعيشان بمفردهما داخل المنزل منذ وفاة نجلهما منذ سنتين تقريبا.وانتقل فريق من رجال البحث الجنائي برئاسة اللواء رشاد الغمراوي مدير مباحث الإسماعيلية، والمقدم محمد الفرماوي رئيس مباحث فايد انتقل لمكان الواقعة.