رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بالتعليم العالى» في ويبينار بجامعة حلوان

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:41 ص
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم
إسراء جمال
طباعة
افتتح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فعاليات الويبينار الدولي الأول عن "الممارسات الدولية لمكافحة الفساد بمؤسسات التعليم العالى".

وعقد الويبينار بالتعاون بين لجنة مكافحة الفساد ومكتب العلاقات الدولية، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الجامعة ووكلائها ومنسقى مكافحة الفساد من مختلف الجامعات المصرية، وقيادات من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس.

ومن جهته أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية مكافحة الفساد وضرورة تطبيق معايير النزاهة والشفافية والحوكمة التى تعد من أساسيات الحياة المؤسسية في الجامعات، موكدُا أن جامعة حلوان تحرص على تطبيق هذه المعايير والمبادئ في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال شرعت الجامعة في تطبيق هذه المعايير منذ طرح الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد ٢٠١٤: ٢٠١٨ واستطاعت تنفيذ بعض أهدافها وتحقيق العديد من الأنشطة والإنجازات على مختلف المستويات التعليمية والإدارية بالجامعة بما يضمن جودة العملية التعليمية، كما التزمت الجامعة بالاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد ٢٠١٩: ٢٠٢٢ وبرهن علي ذلك تنفيذها للعديد من الأنشطة والممارسات فى هذا الصدد، كما شرعت الجامعة فى اتخاذ العديد من الإجراءات الإدارية وتفعيل التحول الرقمى بما يحقق النزاهة والشفافية في أرجائها.

وبدأت جامعة حلوان بسلسلة من الويبينارات لتفعيل الهدف الثامن في الاستراتيجية الوطنية والمعنى بالتعاون الدولي والإقليمى في مجال مكافحة الفساد ولاسيما في مؤسسات التعليم العالي، كما حرصت على تبادل الخبرات المختلفة بين الهيئات والجهات الدولية المعنية.

وأشار نجم إلى أهمية هذا الويبينار الدولى الذى يمهد للوصول إلى أفكار وممارسات جيدة تسهم في تطوير خطط الجامعة في مجال مكافحة الفساد، وهو يعد الويبينار الأول ضمن مجموعة تتناول جميع الموضوعات الخاصة بالمجتمع الجامعي.

وذكرت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية أن هذا الويبينار يأتى ضمن اهتمامات المكتب بأنشطته المعنية بالتدويل ونشر الثقافة الدولية لهذا الموضوع المهم.

وأدار الويبينار الدكتورة حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد بالجامعة حيث تم طرح خمسة أسئلة تتعلق بالتجارب الناجحة والممارسات الخاصة بالأنشطة الطلابية والمناهج الدراسية فى عدد من الجامعات الشريكة فى قارات العالم المختلفة، وكذلك تطرق النقاش إلى المقررات وطبيعتها وسبل توعية الطلاب والإداريين وطبيعة الأنشطة والدورات التي تقدم لهم فى هذا المجال،بالإضافة إلى أهم التحديات التى يواجهها المسؤولون فى نشر ثقافة التوعية وطرق التغلب عليها.

وخلال الويبينار قدم مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC عرضا لعدد من الدورات التدريبية والنماذج التعليمية المتاحة حول مكافحة الفساد ونبذة عن أنشطتها ومبادراتها في مؤسسات التعليم العالي فى إطار جهودها لنشر قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما مد الحضور ببعض المقررات لنشر الثقافة، وأجاب على الكثير من تساؤلاتهم.

وشارك أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، في الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة موضحا الجهود المختلفة التي تبذلها الدولة في الجامعات المصرية عن طريق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية وتوعية الطلاب بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه، من خلال جهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد فى هذا الشأن.

كما شارك عدد من المتحدثين الضيوف وهم دكتور ألكس بتكوف من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة UNODC، أيمن طارق عضو هيئة الرقابة الإدارية، ودكتور كمال العلاوين من جامعة الأردن، والدكتور شابير أحمد خان من جامعة بيشاور الباكستانية، والدكتور مونيكا كيريا من جامعة كافيندش الأوغندية والدكتور مارتين ليندر من جامعة مارتن لوثر الألمانية، ومن جامعة حلوان الدكتور حنان كمال مقرر لجنة مكافحة الفساد

واختُتم الويبينار بمجموعة من التوصيات وعدد من المقترحات القيمة، قام على إثرها الدكتور ماجد نجم بالدعوة لعقد لقاءات أخرى، كما أعرب عن تطلعه إلى مزيد من العمل والتعاون.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

إصابة 30 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى أسوان

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

المكسيك: القبض على 6 بتهم تهريب لقاحات كورونا مزيفة

الإنفاق الاستهلاكي في الصين يستفيد من القيود على السفر

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب فحصها بـ PCR

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل