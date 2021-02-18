«صفيق» تدفع المعارضة التركية لرفع دعوى قضائية ضد أردوغان

قررت المعارضة التركية، رفع دعوى قضائية ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بسبب تصريحاته ضد المعارضة، كما قررت المعارضة عقد مؤتمر صحفي لم يستغرق سوى 22 ثانية.وأعلن زعيم المعارضة التركية كمال كليجدار أوغلو، عن إقامة دعوى قضائية ضد أردوغان، بعد أن وصفه الرئيس التركي في كلمة له اليوم الخميس، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية، بـ«الصفيق وغير المهذب».وكان أردوغان قدقال خلال المؤتمر الحزبي، إن «زعيم المعارضة التركية لا يستحق لقاء أحد من وزراء الدفاع التركي خلوصي أكار، أو وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، لمناقشة حادثة مقتل 13 جنديًا تركيًا».فيما قال أوغلو ردا على الرئيس التركي، متسائلًا: «هل أنا شخص صفيق لأني أدافع عن حق الشهداء؟».فيما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري عن الشعب االجمهوري في مؤتمر صحفي الذي لم يتخطى 22 ثانية موجها كلامه للرئيس التركي قائلا: «إليك كل الإهانات مثلما قُلت».