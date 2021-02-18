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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أوتو

مبيعات السيارات تتراجع في تايلاند خلال يناير الماضي بنسبة 21.3%

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:40 ص
مبيعات السيارات
مبيعات السيارات
وكالات
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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع المبيعات المحلية للسيارات في تايلاند خلال يناير الماضي بنسبة 21.3% سنويا إلى 55208 سيارات، في ظل مخاوف المستهلكين من الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وقرارهم تأجيل المشتريات لحين تقييم الموقف بشكل عام، بحسب بيان صادر عن اتحاد الصناعات التايلاندي اليوم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تعافي الطلب على السيارات في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا أدى إلى نمو صادرات السيارات التايلاندية خلال الشهر الماضي بنسبة 13.5% إلى 74132 سيارة.

في المقابل تراجع إجمالي إنتاج السيارات في تايلاند خلال الشهر الماضي بنسبة 5.21% سنويا إلى 148118 سيارة.

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