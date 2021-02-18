مبيعات السيارات تتراجع في تايلاند خلال يناير الماضي بنسبة 21.3%

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تراجع المبيعات المحلية للسيارات في تايلاند خلال يناير الماضي بنسبة 21.3% سنويا إلى 55208 سيارات، في ظل مخاوف المستهلكين من الموجة الجديدة من جائحة فيروس كورونا المستجد، وقرارهم تأجيل المشتريات لحين تقييم الموقف بشكل عام، بحسب بيان صادر عن اتحاد الصناعات التايلاندي اليوم.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تعافي الطلب على السيارات في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا أدى إلى نمو صادرات السيارات التايلاندية خلال الشهر الماضي بنسبة 13.5% إلى 74132 سيارة.في المقابل تراجع إجمالي إنتاج السيارات في تايلاند خلال الشهر الماضي بنسبة 5.21% سنويا إلى 148118 سيارة.