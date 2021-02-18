اليوم.. وسيط الاتحاد الأفريقي يبدأ مباحثات في السودان حول النزاع مع أثيوبيا

بدأ اليوم الخميس، وسيط الاتحاد الأفريقي محمد ولد لباد، مباحثات في السودان بشأن النزاع الحدودي بين الأخيرة وإثيوبيا، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عربية اليوم.يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، أن سفيرها لدى إثيوبيا سيعود غدًا الجمعة، إلى أديس أبابا، بعد مشاورات بشأن علاقات البلدين.وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية، السفير منصور بولاد، أمس الأربعاء، إنه تم استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا للتشاور معه بشأن النزاع الحدودي بين الخرطوم أديس أبابا.وأشار «بولاد»، إلى أن سفير السودان بأديس أبابا جمال الشيخ، وصل بالفعل إلى الخرطوم وجرت معه المشاورات حول القضايا بين البلدين.