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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2677 إصابة جديدة و43 وفاة بكورونا في بلجيكا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:32 ص
كورونا
كورونا
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سجلت بلجيكا 2677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 1.791،7 بين 8 و14 نوفمبر الجاري؛ ما يمثل هذا انخفاضا بنسبة 18٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو)- حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 361 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ويوجد 1.625 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 315 مريضا إلى العناية المركزة، موضحا أنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 743.882 شخص إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 بينما توفي 21.793 شخص بسببه حيث تم تسجيل، كما تلقى نحو 373.160 شخص في بلجيكا الجرعة الأولى من اللقاح و214.311 جرعة ثانية.

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