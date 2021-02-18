بإنجازات وهمية.. صحيفة ألمانية تظهر كيف يلمع أردوغان صورة تركيا

قالت صحيفة "دير تاجسشبيجل" الألمانية، أن تركيا التي يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إظهارها للأتراك وللعالم الدولي مختلفة تماما عن الواقع الذي تعيشه تركيا.وتابعت الصحيفة يعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمزيد من الازدهار ويطلق أحلام برنامج الفضاء، ولكن الواقع مختلف تماما، حيث يعد أردوغان الأتراك بالازدهار لكن البطالة مرتفعة، كما أن غالبية الأتراك يريدون مغادرة تركيا.وأضافت الصحيفة عندما يتحدث رجب طيب أردوغان عن تركيا، لا يعترف بواقع الكثير من المواطنين في تركيا، ودائما ما يتحدث الرئيس التركي عن دولة قوية اقتصاديًا ومحترمة وذات تقنية عالية مع طموحات تمتد إلى الفضاء، كما قال أردوغان: "الآن عند تقديم برنامج فضائي تركي "سنؤمن مكانة تركيا القوية والمستقلة ليس فقط على الأرض، ولكن أيضًا في الفضاء".- حكاية الفضاء الخياليةووصفت الصحيفة الالمانية تصريحات أردوغان حول الفضاء بـ "حكاية الفضاء الخيالية" لأنها لا علاقة لها بواقع الحياة لملايين الأتراك، الذين يعانون من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة المتزايدة، كما يقول السياسي المعارض أوزغور كارابات، حيث تعيش القيادة التركية في عالم موازٍ، وتابعت الصحيفة بعد وقت قصير من تقديم برنامج الفضاء، أعلن أردوغان أن تركيا ستصبح قريبًا واحدة من أقوى عشر دول في العالم، وفي نفس الوقت تقريبًا، بدأ أردوغان البالغ من العمر 66 عامًا مناقشة حول دستور جديد يريد من خلاله تعزيز سلطته.وأضافت "دير تاجسشبيجل"، الصحافة الحكومية مليئة بالثناء على "الأخبار السارة" العديدة للرئيس، وتحذيراته المستمرة امن القوى المعادية في الخارج، ومعارضة سياساته، مثل الاحتجاجات الطلابية الأخيرة في إسطنبول، والتي يعتبرها استفزازًا معاديًا للدولة.- الواقع التركيقالت الصحيفة الالمانية أنه في الواقع تبدو تركيا الحقيقية مختلفة تماما، فرسميا البطالة أقل بقليل من 13 %، لكن المعارضة والنقابات تنتقد حقيقة أن وكالة الإحصاء لا تحصي العدد الكبير من العمالة الناقصة وكل من تخلوا عن البحث عن وظيفة، في الواقع، ليس أربعة ملايين تركي عاطلين عن العمل، كما تقول الحكومة، بل عشرة ملايين.فيما تعترف الحكومة ووسائل الإعلام الموالية لأردوغان بالمشاكل بشكل غير مباشر فقط، في يناير، أمر أردوغان بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية، قدمت صحيفة الإنترنت الموالية للحكومة "Takvim" لقرائها نصائح حول التسوق الرخيص، يجب أن يذهب المستهلكون فقط إلى السوبر ماركت بمعدة ممتلئة وأن يستخدموا سلة التسوق الصغيرة بدلًا من استخدام عربة التسوق الكبيرة، ولكن نصائح التسوق لا تحل المشاكل، حيث يشتكي معظم أصحاب الدخل المتوسط ​​افي تركيا لاسيما ويتعين عليهم العيش مع الحد الأدنى للأجور بما يعادل 330 يورو صافي شهريًا مع اعتبار الارتفاع المستمر في الأسعار.في إسطنبول، تصدّرت عملية انتحار لزوجين شابين لم يكن بإمكانهما دعم طفلهما الصغير عناوين الصحف المعارضة، فيما انتقد النائب المعارض مصطفى ينير أوغلو دور الحكومة التي تلجإ إلى الخيال بدلا من حل المشاكل الضرووية.وتابعت الصحيفة عندما تتم مواجهة أردوغان بهذه الأمور فإنه يتصرف بسياسة عدم التصديق، ففي ملاطية، صرخ صغار التجار للرئيس بأنهم لم يعودوا يجنون أي أموال بسبب الأزمة الاقتصادية ووباء كورونا وأنهم لم يعودوا قادرين على جلب الخبز إلى المنزل، كان رد أردوغان "يبدو لي أن هذا مبالغ فيه للغاية".كما كشفت الصحيفة الالمانية عن زيف ‘دعاءات أردوغان، ففي نهاية عام 2019، على سبيل المثال، قدم نموذجًا أوليًا لسيارة كهربائية تركية بحتة يُزعم، لكن الوزير المسؤول اضطر لاحقًا إلى الاعتراف بأنه تم استيراد قطع غيار السيارات الهامة من ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.المعلى الرغم من الحملات الإعلامية التفصيلية التي تقوم بها الحكومة، لا يمكن تبييض الفجوة بين عالم أردوغان الجميل والواقع، ووفقًا لمسح جديد يريد كل تركي تقريبًا العيش في الخارج.