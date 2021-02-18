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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى بسيوة

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:23 ص
الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى
وائل القمحاوى
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قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، إنه تم إتخاذ عدة إجراءات  لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعى.

وأوضح أن وزارة الموارد المائية والرى بدأت في تنفيذ خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل "الزيتون والنخيل"، حيث جارى العمل فى تعليه وتدعيم وتكسية الجسور المشتركة بين المصارف وبركة سيوة.

وأشار إلى أنه سبق عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلى ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الرى والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع "تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة"، كما تم عمل إصلاح هيكلي لإدارات الرى بالواحة ودمجها فى إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذى يسمح بإدارة منظومة الرى والصرف بشكل متكامل ومنعًا لتشتت المسؤوليات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مصلحة الرى، بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمهندس محمود السعدى مستشار الوزير لإدارة المياه.

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