1246 إصابة جديدة و41 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 1246 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 233 ألفا و342 شخصا.وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفق ما أوردته وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الخميس، أن أحدث الإحصائيات هي حصيلة 11 ألفا و545 فحصا، مضيفة أن البلاد سجلت أيضا خلال الـ24 ساعة الماضية 41 وفاة جراء الإصابة بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 9744 وفيات.وأشارت وزارة الصحة البلغارية إلى أن 564 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم السابق، ليصل إجمالي المتعافين إلى 198 ألفا و888 شخصا، موضحة أن عدد الحالات النشطة في بلغاريا يبلغ حاليا 24 ألفا و710، منهم 3613 مريضًا بالفيروس يحتاجون إلى تلقي العلاج داخل المستشفيات، من بينهم 296 في وحدات العناية المركزة.جدير بالذكر أن غالبية الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة صوفيا تليها مدينتا بورجاس وبلوفديف.