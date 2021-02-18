869 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 869 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 204 آلاف و924 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل 1061 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 188 ألفًا و606 حالات.وأوضحت أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يبلغ حتى الآن 29 ألفًا و994 شخصًا، منهم 255 في حالة حرجة.