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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طوكيو تُسجل 445 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:12 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
أ ش أ
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أعلنت حكومة العاصمة اليابانية، اليوم الخميس، تسجيل 445 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في طوكيو لا يزال أقل من 500 حالة، وذلك لليوم الـ12 على التوالي، مضيفة أن حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس في طوكيو، بلغت 108 آلاف و782 حالة.

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