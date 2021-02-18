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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

150 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تايلاند

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:07 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الاصابات في البلاد إلى 25 ألفا و111 حالة منذ بداية ظهور الوباء هناك قبل عام.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن السلطات الصحية القول، إن الحالات الجديدة تتضمن 142 إصابة محلية وثمان حالات لوافدين من الخارج.

ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الفترة نفسها، لتستقر حصيلة الوفيات في البلاد عند 82 حالة.

وتوفي طبيب صباح اليوم الخميس، ولكن لم يتم تسجيله ضمن أحدث وفيات كورونا بعد.

وتعافى 23 ألفا و946 شخصا من المصابين في البلاد حتى الآن، وبينهم 249 حالة خرجت من المستشفيات منذ أمس.

ولا يزال هناك 1083 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات.

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