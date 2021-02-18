إجراءات لمنع تسرب مياه الأمطار إلى منزلك

- سحب الماء

- ستخدام مادة إيبوكسي

- استخدام مصرف للمياه

- استخدام المشمع الثقيل

- استخدام مادة اليونومين

- استخدام مادة السليكا

- استخدام الصوف الصخري

تشهد جميع محافظات الجمهورية، حالة الطقس السيئ، بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع هطول الأمطار بغزارة، ورياح شديدة، منذ الثلاثاء الماضي ومستمرة حتى الآن،.وبحسب موقع «readersdigest»، الأمطار الغزيرة من الممكن تغرق بعض المنازل، ولذلك نرصد كيف التعامل مع الأمطار الشديدة ومنع تسربها إلى داخل البيت.يجب عدم ترك الماء على سطع المنزل لحماية من الانهيار وتساقط الماء في منزلك وذلك من خلال سحب الماء بالمساحات أول بأول.من الممكن أن تستخدم مادة إيبوكسي لملء الشقوق أو الفراغات بالسقف بالتساوي لتسوية أجزاء السقف لعدم تكوين حفر تتجمع بها المياه.يجبأن يحتوي سقف المنزل على مصرف للمياه، وذلك لتصريف مياه الأمطار وعدم تجمعها.حال سقف البيت من الطوب وليس خرساني، وهنا يمكن استخدام المشمع العازل الثقيل لمنع تسرب الماء، للمنزل.يمكن استعمال مادة اليونومين، وهي مادة عازلة لتفادي تسريب مياه الأمطار من خلال تشققات الأسطح.يمكن استعمال مادة السليكا، وهى مادة عازلة لتفادي تسريب مياه الأمطار من خلال تشققات الأسطح.يستخدم الصوف الصخري في عزل المياه، حيث يمكن وضعه على الأسطح أو وضع مادة الأسمنت فوقه.