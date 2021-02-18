إجراءات لمنع تسرب مياه الأمطار إلى منزلك
الخميس 18/فبراير/2021 - 09:26 ص
هويدا سعيدطباعة
تشهد جميع محافظات الجمهورية، حالة الطقس السيئ، بانخفاض كبير في درجات الحرارة، مع هطول الأمطار بغزارة، ورياح شديدة، منذ الثلاثاء الماضي ومستمرة حتى الآن،.
وبحسب موقع «readersdigest»، الأمطار الغزيرة من الممكن تغرق بعض المنازل، ولذلك نرصد كيف التعامل مع الأمطار الشديدة ومنع تسربها إلى داخل البيت.
- سحب الماء
يجب عدم ترك الماء على سطع المنزل لحماية من الانهيار وتساقط الماء في منزلك وذلك من خلال سحب الماء بالمساحات أول بأول.
- ستخدام مادة إيبوكسي
من الممكن أن تستخدم مادة إيبوكسي لملء الشقوق أو الفراغات بالسقف بالتساوي لتسوية أجزاء السقف لعدم تكوين حفر تتجمع بها المياه.
- استخدام مصرف للمياه
يجبأن يحتوي سقف المنزل على مصرف للمياه، وذلك لتصريف مياه الأمطار وعدم تجمعها.
- استخدام المشمع الثقيل
حال سقف البيت من الطوب وليس خرساني، وهنا يمكن استخدام المشمع العازل الثقيل لمنع تسرب الماء، للمنزل.
- استخدام مادة اليونومين
يمكن استعمال مادة اليونومين، وهي مادة عازلة لتفادي تسريب مياه الأمطار من خلال تشققات الأسطح.
- استخدام مادة السليكا
يمكن استعمال مادة السليكا، وهى مادة عازلة لتفادي تسريب مياه الأمطار من خلال تشققات الأسطح.
- استخدام الصوف الصخري
يستخدم الصوف الصخري في عزل المياه، حيث يمكن وضعه على الأسطح أو وضع مادة الأسمنت فوقه.
وبحسب موقع «readersdigest»، الأمطار الغزيرة من الممكن تغرق بعض المنازل، ولذلك نرصد كيف التعامل مع الأمطار الشديدة ومنع تسربها إلى داخل البيت.
- سحب الماء
يجب عدم ترك الماء على سطع المنزل لحماية من الانهيار وتساقط الماء في منزلك وذلك من خلال سحب الماء بالمساحات أول بأول.
- ستخدام مادة إيبوكسي
من الممكن أن تستخدم مادة إيبوكسي لملء الشقوق أو الفراغات بالسقف بالتساوي لتسوية أجزاء السقف لعدم تكوين حفر تتجمع بها المياه.
- استخدام مصرف للمياه
يجبأن يحتوي سقف المنزل على مصرف للمياه، وذلك لتصريف مياه الأمطار وعدم تجمعها.
- استخدام المشمع الثقيل
حال سقف البيت من الطوب وليس خرساني، وهنا يمكن استخدام المشمع العازل الثقيل لمنع تسرب الماء، للمنزل.
- استخدام مادة اليونومين
يمكن استعمال مادة اليونومين، وهي مادة عازلة لتفادي تسريب مياه الأمطار من خلال تشققات الأسطح.
- استخدام مادة السليكا
يمكن استعمال مادة السليكا، وهى مادة عازلة لتفادي تسريب مياه الأمطار من خلال تشققات الأسطح.
- استخدام الصوف الصخري
يستخدم الصوف الصخري في عزل المياه، حيث يمكن وضعه على الأسطح أو وضع مادة الأسمنت فوقه.