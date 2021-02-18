عرف على عدد لجان المجمع المقدس

كشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن عدد لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وقال القس بولس حليم، في بيانه، إن المجمع المقدس يتكون من 12 لجنة، وهى لجنة السكرتارية، ولجنة شئون الإيبارشيات، ولجنة شئون المهجر، واللجنة الدائمة، ولجنة الرعاية والخدمة، ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة، ولجنة الإيمان والتعليم ولجنة العلاقات العامة، ولجنة الطقوس، ولجنة الإعلام والعلاقات، ولجنة العلاقات المسكونية.ويواصل المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نشر حملة تعريفية بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس.تأتي هذه الحملة لتعريف أبناء الكنيسة بالأدوار المختلفة التي تقوم بها لجان المجمع، في سبيل خدمة احتياجاتهم الروحية والنفسية والاجتماعية والثقافية وغيرها.وتعقد لجان المجمع اجتماعاتها مطلع شهر مارس المقبل، بعد أن توقفت طوال عام ٢٠٢٠ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.