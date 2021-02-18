«لص الإنجازات».. كيف تعمل الدولة لمواجهة «خطر» الزيادة السكانية؟

تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، جرس إنذار بخطورة القضية على الاقتصاد المصري ومشروعات التنمية، حيث أشار إلى أن الزيادة السكانية بمثابة وحش يأكل الأخضر واليابس وقنبلة موقوتة تعاني منها الدولة منذ عقود، وأكبر التحديات في الوقت الحالي؛ لأن أي إنجازات تتم لا تظهر ولا يمكن الشعور بها أمام التهام هذه الزيادة غير المحسوبة لثمار التنمية الاقتصادية وتجعلها تستغرق الكثير من الوقت لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة، وهو ما دفع مصر إلى تبني الاستراتيجية القومية للسكان التي يجري العمل عليها.وعملت الدولة على مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة من خلال طرح العديد من المبادرات أهمها "٢ كفاية" لتوعية السكان بضرورة تنظيم الأسرة، كما عملت على توجيه اهتمام خاص لبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية فى المناطق الريفية وفي العشوائيات، والعمل على تبنى القيم الإيجابية التى تحقق التوازن بين معدلات النمو الاقتصادى ومعدلات النمو السكاني، وتطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر التي تكتفي بطفلين على الأكثر ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر.وفي استجابة سريعة لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهة هذه القضية بكل حزم وقوة، وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على إنشاء وحدة السكان لسرعة الاستجابة المحلية للقضية السكانية بالمحافظة والوقوف على تطورات الموقف السكانى وتداعياته، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإعداد كوادر محلية مدربة على إدارة البرنامج السكاني؛ لضبط معدل النمو السكاني بالتنسيق مع المجلس القومى للسكان والرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية والجهات الشريكة من خلال المتابعة المستمرة، إلى جانب تجميع البيانات وإنشاء نظام ولوحة معلوماتية وآعداد تقارير وتحديد المعوقات لتلافيها.الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق، قال إنه خلال النصف الأول من العام الجاري، زاد التعداد السكاني مليون مولود جديد، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تدل على أنه كل 20 ثانية هناك مولود جديد.وأوضح «حسن» أن الفترة من 1986 – 1996 هي الفترة الوحيدة التي أخذت الدولة على عاتقها فيها العمل على تخفيض معدل نمو السكان بشكل جاد ونجحت في ذلك بالفعل، ومن خلال تحليل عوامل النجاح والإخفاق في كل مرحلة على حده، مضيفًا أن مصر من حيث التعداد السكاني هي الأولى عربيا، والثالثة أفريقيا، و14 عالميا من حيث الزيادة السكانية، مشيرا أن الزيادة السكانية الهائلة تلتهم كل ما يحدث من تنمية، مؤكدا أن القيادة السياسية تعتبر أن أكبر خطرين يواجهان الدولة هما الإرهاب والزيادة السكانية، والتي تحاول الدولة الحد منها والسيطرة عليها لذلك تم عمل برنامج تنظيم الأسرة.وأشار إلى ضرورة التوسع في التصنيع المحلي لكل انواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية وغير الهرمونية، وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة إفريقيا، ومنح تسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان وتنظيم الأسرة، باعتبار أن الاستثمار في تنظيم الأسرة يعتبر مربحًا.كذلك ضرورة النظر في استحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن استمراريتهم، والنظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، النظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب.وبحسب لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد السكان في مصر أصبح 101 مليون نسمة، وأن هناك 177 فردًا يولدون كل ساعة بواقع 3 أفراد كل دقيقة، كما أن هناك أرقاما هامة تظهر حجم هذه القضية، ومدى تأثيرها على التنمية وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.وتعد زيادة المليون نسمة الأخيرة تحققت خلال 235 يومًا أي في 7 أشهر فقط، وقد تواجه مصر تضاعفا لحجم السكان خلال 50 عاما بواقع 200 مليون نسمة وستصبح مصر 108 مليون نسمة فقط خلال عام 2030 في حالة إدراك وضبط المعدلات.وأدت الزيادة السكانية في تضاعف الإنفاق على التعليم الجامعي وما قبله بنسبة 8 أضعاف، كما تضاعف الإنفاق على الصحة بواقع 11.3 أضعاف، إضافة إلى أن كل مولود يكلف الدولة 13100 جنيه سنويا حتى يبلغ 20 عاما، ويتم استثمار 585 مليار جنيه على كل الخدمات لهذه الفئة العمرية.