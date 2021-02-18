الأسهم اليابانية تغلق على تراجع 0.1%

أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم، على تراجع لليوم الثاني على التوالي بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ 30 عامًا مطلع الأسبوع.وانخفض مؤشر (نيكي) القياسي بنسبة 0.1 %، ليصل عند مستوى 30251.37 نقطة، فيما تراجع مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.9 %، لينهي تداولاته عند مستوى 1943.13 نقطة.