7 أبراج تعشق المطر وتخطط لمستقبلها في الشتاء

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يفضل بعض الأشخاص فصل الشتاء، ويحبون برودة طقسه والجري تحت الأمطار، في حين يفضل آخرون، فصل الصيف، ويشعرون بالاكتئاب خلال الشتاء، بسبب تقلباته الجوية.وبحسب خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، فأن هناك أبراج بطبيعتها تفضل فصل الشتاء حيث أنهم ينجزون الكثير من أعمالهم خلال فصل الشتاء بسبب استقرار حالتهم النفسية ومن أبرز تلك الأبراج هم:برج الحمل يفضل فصل الشتاء، لأنه يساعده على ممارسة بعض الأنشطة المختلفة.يعد فصل الشتاء من الفصول المفضلة لدى برج الثور حيث أنه يفضل ملابس الشتاء بشكل كبير.برج الأسد يشعر بالسعادة خلال فصل الشتاء حيث أنه يفضل الخروجات والمرح خلال هذا الفصل.برج العذراءمن أكثر الأبراج التي تعشق الشتاء والأمطار، والخروج في الطقس البارد في وقت الأمطار بالنسبة لهم متعة.برج الميزانيرافق الأبراج السابقة في عشقهم للشتاء وكرههم لفصل الصيف.برج الجديفصل الشتاء بالنسبة لبرج الجدى أفضل شهور العام حيث يمنحه فرصة للتخطيط والقيام بمشاريع مستقبلية.يفضل برج الدلو الشتاء لأنه يستمتع بكل وقته فيه من خلال والتنزه والسفر مع الأصدقاء.