7 أبراج تعشق المطر وتخطط لمستقبلها في الشتاء
الخميس 18/فبراير/2021 - 09:49 ص
هويدا سعيدطباعة
يفضل بعض الأشخاص فصل الشتاء، ويحبون برودة طقسه والجري تحت الأمطار، في حين يفضل آخرون، فصل الصيف، ويشعرون بالاكتئاب خلال الشتاء، بسبب تقلباته الجوية.
وبحسب خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، فأن هناك أبراج بطبيعتها تفضل فصل الشتاء حيث أنهم ينجزون الكثير من أعمالهم خلال فصل الشتاء بسبب استقرار حالتهم النفسية ومن أبرز تلك الأبراج هم:
برج الحمل
برج الحمل يفضل فصل الشتاء، لأنه يساعده على ممارسة بعض الأنشطة المختلفة.
برج الثور
يعد فصل الشتاء من الفصول المفضلة لدى برج الثور حيث أنه يفضل ملابس الشتاء بشكل كبير.
برج الأسد
برج الأسد يشعر بالسعادة خلال فصل الشتاء حيث أنه يفضل الخروجات والمرح خلال هذا الفصل.
برج العذراء
من أكثر الأبراج التي تعشق الشتاء والأمطار، والخروج في الطقس البارد في وقت الأمطار بالنسبة لهم متعة.
برج الميزان
يرافق الأبراج السابقة في عشقهم للشتاء وكرههم لفصل الصيف.
برج الجدي
فصل الشتاء بالنسبة لبرج الجدى أفضل شهور العام حيث يمنحه فرصة للتخطيط والقيام بمشاريع مستقبلية.
برج الدلو
يفضل برج الدلو الشتاء لأنه يستمتع بكل وقته فيه من خلال والتنزه والسفر مع الأصدقاء.
وبحسب خبيرة الأبراج والفلك، ندى عادل، فأن هناك أبراج بطبيعتها تفضل فصل الشتاء حيث أنهم ينجزون الكثير من أعمالهم خلال فصل الشتاء بسبب استقرار حالتهم النفسية ومن أبرز تلك الأبراج هم:
برج الحمل
برج الحمل يفضل فصل الشتاء، لأنه يساعده على ممارسة بعض الأنشطة المختلفة.
برج الثور
يعد فصل الشتاء من الفصول المفضلة لدى برج الثور حيث أنه يفضل ملابس الشتاء بشكل كبير.
برج الأسد
برج الأسد يشعر بالسعادة خلال فصل الشتاء حيث أنه يفضل الخروجات والمرح خلال هذا الفصل.
برج العذراء
من أكثر الأبراج التي تعشق الشتاء والأمطار، والخروج في الطقس البارد في وقت الأمطار بالنسبة لهم متعة.
برج الميزان
يرافق الأبراج السابقة في عشقهم للشتاء وكرههم لفصل الصيف.
برج الجدي
فصل الشتاء بالنسبة لبرج الجدى أفضل شهور العام حيث يمنحه فرصة للتخطيط والقيام بمشاريع مستقبلية.
برج الدلو
يفضل برج الدلو الشتاء لأنه يستمتع بكل وقته فيه من خلال والتنزه والسفر مع الأصدقاء.