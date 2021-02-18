شاي أخضر وأكل.. طرق تدفئة الجسم خلال البرد القارس حول العالم

كندا

أمريكا

روسيا

السويد

ألمانيا

كشمير

اليابان

الصين

تعيش البلاد حالة من الطقس السيئ، في هذا الأيام، ونحاول دائما اللجواء إلى التدفئة، ولكن تختلف تلك الطرق من مكان إلى أخر ومن بلد لأخرى.كندا من أكثر بلاد العالم برودة، كلما انخفضت درجات الحرارة تناولوا سعرات حرارية أكثر ارتفاعًا خاصة الحلويات.قد تصل درجات الحرارة في بعض البلاد في امريكيا خاصة شيكاغو أقل من -1 في فصل الشتاء، فايحرص أهلها على تدفئة كفوف اليدين بشكل أكثر من أي جزء آخر من جسمهم.تنشط جلسات الساونا في روسيا في أيام الشتاء، وممارسة الرياضات الثقيلة مثل الركض، والقفز، ونط الحبل؛ وذلك لأن الروس لديهم اعتقاد بأنهم عندما يضعون أجسامهم تحت ضغط شديد ما يفرض عليه التعرق بكثافة يحصلون على الدفء.تعتبر السويد من أكثر البلاد بروده لذلك تكون القبعة وحامية الآذان واللفحات هي من أهم الأدوات التي يستخدمها السويديون في الشتاء، وذلك أعتقدنا منهم أن البرد يبدأ من الرأس والتقاط نزلات البرد.يقوم لألمان بتغطية القدمين اعتقدنا منهم أن تغطيتها سوف تشعرهم بالدفئ، حيث أنهم يستعينون بجهاز تدفئة تقليدي قديم مخصص لتدفئة القدمين، وحتى اليوم لا يزال هذا الجهاز الحديدي الذي يوضع فيه الفحم ويتم اشعاله بدرجة معينة حتى يقدم التدفئة الملائمة التي لا تتسبب بالاحتراق.شراب الكاهوا هو الشاي الأخضر التقليدي المصنوع من التوابل الكشميرية الخاصة المضاف إليها اللوز والهيل والقرفة والقرنفل، ويعتبر المشروب الشتوي المفضل للكشميريين.تنخفض درجات الحرارة إلى -30 درجة مئوية في اليابان، حيث يواجه هذه البرودة بطقس عائلي فريد يدعى الكوتاتسو؛ حيث يلتف جميع أفرادها حول طاولة جلوس منخفضة مع بطانية ثقيلة حول الحواف وسخان معلق.سرير كانغ، وهو عبارة عن منصة من الطوب الطيني مع ثقب يكون أسفلها حفرة حجرية تحتوي على الوقود الخشبي المشتعل، التي تبث الحرارة طوال الليل؛ ما يقيهم شر البرد القارس.