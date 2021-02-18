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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري ميلاده.. نساء في حياة محمو ذو الفقار بين الزواج والقضاء

الخميس 18/فبراير/2021 - 09:32 ص
محمود ذوالفقار
محمود ذوالفقار
هويدا سعيد
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تحل علينا اليوم 18 فبراير ذكري ميلاد الفنان محمود ذوالفقار، وقد نشأ في أسرة فنية من التراث الأول، حيث أنه شقيق الفنان صلاح ذوالفقار، والمخرج عزالدين ذوالفقار، ومتعنا خلال مشورة الفني بالعديد من الأعمال التي مازالت تحتفظ ببريقها.

بدايته الفنية

تخرج من التوجيهية عام 1930، ودرس في كلية الفنون التطبيقية قسم التصميمات الزخرفية، وحصل على دبلوم عمارة عام 1935، كان يعمل في بداية حياته بوزارة الأوقاف، قبل أن يلتقي بالمخرج حسين فوزي الذي رشحه لبطولة فيلم «بياعة التفاح» 1937، أمام الفنانة عزيزة أمير، ومن بعدها توالت الأعمال سواء في السينما.

نساء في حياة محمو ذو الفقار بين الزواج والقضاء

كانت أولى زيجاته من الفنانة عزيزة أمير، التي اشترك معها في شركة إنتاج، واستمر زواجهما إلى أن رحلت عام 1952.

كانت الزيجة الثانية من الفنانة مريم فخر الدين، وقد حدث الزواج بعد مشاركتهم في عمل سنيمائي جمع بينهم وحدث بعدها الزواج، ولكن لم يستمر هذا الزواج طويلًا، وأنجب منها ابنته الوحيدة "إيمان"، حيث انفصلا بعد زواج دام لمدة 8 سنوات.

برلنتي عبد الحميد

رفعت الفنانة برلنتي عبدالحميد، دعوى قضائية على محمود ذو الفقار تطالبه فيها بدفع 10 آلاف جنيه، كقيمة تعويضية، وذلك بعد أن فوجئت بكتابة اسمها بأحرف صغيرة مع ممثلي الأدوار الثانوية، بينما برز اسم زوجته مريم فخرالدين كبطلة منفردة في فيلم "هارب من الحب".

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