بعد تصدرها الترند.. يسرا اللوزي تستعيد رشاقتها بعد الولادة بالرقص والفاكهة

تصدرت الفنانة يسرا اللوزي، في الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث على جوجل، بعد ساعات من إعلان بدء تصويرها مسلسلها الجديد "بين السما والأرض".وأثارت يسرا اللوزي جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهروها بوزن زائد (بعد وضعها لطفلتها الأخيرة نادية) خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 42، وتفاعل عدد كبير معها خلال تلك الفترة، ووصفها الكثير من متابعيها، بالجميلة في كل حالتها.وجاءت التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالتالي "‏يسرا اللوزي اتغيرت اوي" و"‏يسرا اللوزي تخينة أو رفيعة جميلة في كل حالاتها "، و"‏يسرا اللوزي بقت قمر جدا لما تخنت".ونرصد في السطور التالية "الرجيم" الذي تتبعه يسرا اللوزي بعد وضعها طفلتها الأخيرة، بحسب تعليقاتها على إحدى متابعيها، حيث اعتاد جمهورها على ظهورها دائما بجسم ممشوق.- تتبع نظامًا غذائيًا صحي حيث تتناول الكثير من الخضار والفاكهة.- تأخذ الفاكهة بين الوجبات الرئيسية حتى تتفادى تناول المقرشات الدسمة.- تبتعد عن تناول المقالي والحلويات.- تنوع في وجباتها بين البروتينات والحبوب والخضار.- تشرب ما يقرب عن 4 لتر ماء على مدار اليوم.- تتناول الشاي والأعشاب والمشروبات الصحية الخالية من السعرات الحرارية والعصائر الطبيعية على مدار اليوم.- تُمارس رياضة المشي والسباحة ولا تتخلى أبدًا عن رقص الباليه.