«مصالحة فلسطينية في بلد السلام» و«الدنيا صحة» أبرز مقالات كتاب الصحف

سلط عدد من كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة، اليوم الخميس، الضوء على العديد من الموضوعات التي تهم المواطن المصري والعربي وعلى رأسها مشكلة الزيادة السكانية وتطوير الرعاية الصحية والمصالحة الفلسطينية.فتحت عنوان " أنتم منتبهون للزيادة السكانية" قال الكاتب علي هاشم في عموده "معًا للمستقبل" بصحيفة "الجمهورية" أن مصارحة الرئيس للشعب بحقائق الأمور وصعابها وتحديات المرحلة يعكس واقعية وشفافية ينتهجها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ تولي مقاليد البلاد، وهو ما افتقدناه طويلا في أنظمة سابقة دأبت عمدًا على تغييب الشعب عن مجريات الأحداث وطبيعة المشكلات باعتبارها شأنا رئاسيًا لا يصح إطلاع العامة عليه أو ربما خوفًا من ردة فعلها.وأكد أن حرص الرئيس على تذكير المواطنين بخطورة ما تمثله العشوائيات والانفجار السكاني على عوائد التنمية يدل إلى أي مدى يقدر الرئيس شعبنا ويود أن يشاركه في كل صغيرة وكبيرة.وقال: "خطيرة هي تبعات الزيادة السكانية على الاقتصاد والأجيال القادمة، وهو ما يدركه الرئيس السيسي جـيـدًا ويعلم أنها تلتهم بـل تفترس ثـمـار أي نمو اقتصادي ومن ثم فقد طالب الجميع باعتبار تلك القضية من أهم تحديات الوقت التي تقتضي المصلحة مواجهتها ليس بفرض إجراءات قانونية قد لا يتجاوب معها الرأي العام لكن بتوعية جادة مقنعة وحلول غير تقليدية".ورأى الكاتب أن: "حكومة د.مدبولي نجحت بصورة كبيرة وملموسة في تنفيذ تكليفات الرئيس فـي مختلف القطاعات إلا فيما يتعلق بالمشكلة السكانية التي باتت تشكل قنبلة مدوية تهدد الحاضر والمستقبل، وتلتهم الأخضر واليابس؛ الأمر الذي يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها السيما وأنه خلال السنوات الثلاثين المقبلة من المتوقع أن يتضاعف عـدد السكان في مصر ليصل إلـي 194 مليونًا!!.واختتم علي هاشم مقاله قائلًا إن "تغيير الثقافة ومـا ترسخ فـي عقول البعض من قناعات خاطئة وعادات وتقاليد ومفاهيم مغلوطة خطوة أساسية لا غنى عنها لعلاج تلك المعضلة، ويتطلب العلاج في الوقت نفسه تفعيل استراتيجية موسعة تشارك فيها جميع مؤسسات الدولة لتوعية الأسر المصرية بمدى هذه الخطورة؛ ومن ثم فقد طالب الرئيس بتوجيه خطاب واضح للقرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر التي لا يــزال بعض أبنائها يـرون أن زيادة عـدد الأبناء وسيلة لزيادة الرزق؛ فكلما زاد عددهم زاد دخل الأسرة، ومن ثم فهي تدفع أبناءها للعمل في سن صغيرة فيتسربون من التعليم..وقد آن الأوان لمؤسسات الدولة عامة".وفي عموده "وحي القلم" بصحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "مصالحة فلسطينية في بلد السلام"، قال الكاتب صلاح الصالحي إن مصر لم تتوان في تقديم يد المساعدة لتحقيق المصالحة بين حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس وحركة حماس طوال سنوات.. واستطاعت أن توفق بينهما.. هذا التوافق الذي مهد الطريق لإقامة الانتخابات الفلسطينية التي توقفت منذ حوالي ١٥ عاما.وأوضح الصالحي أن الجهود المصرية استطاعت أن تعيد القضية الفلسطينية لبؤرة المشهد العربي وبالتالي الدولي.. وذلك بعد ما طغت مشكلات أخرى على السطح بسبب ثورات الربيع العربي ومشكلات ناتجة عن تهديدات بعض القوى الإقليمية والإرهاب وغيرها.. فغاب عن المشهد الهم الفلسطيني.وأضاف الكاتب أنه على الرغم مما يعانيه الشأن المصري من هموم ومشكلات إلا أن القضية الفلسطينية لم تغب عن القيادة السياسية.. وعلى مدار السنوات الماضية كانت هناك جهود للمصالحة وتقريب وجهات النظر بين الفصائل.. فالقضية الفلسطينية بالنسبة لمصر مسئولية كبيرة لم تتخل عنها طوال عقود من الزمان ولم يستطع أحد أن يقفز فوق هذه المكانة والرعاية المصرية التي تفرضها الروابط الاجتماعية والاقتصادية والثقافية مع فلسطين..وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية حضرت إلى القاهرة وكلها ثقة في القيادة المصرية ورغبتها الصادقة في إتمام المصالحة وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها الأهم في الشأن العربي والدولي.واختتم صالح الصالحي، مقاله قائلا، يبقى تنفيذ هذا الاتفاق الموقع بين الأطراف الفلسطينية هو التحدي الأكبر لإنجاح المصالحة وتجاوز القضايا العالقة بين الطرفين.. نجاح الاتفاق يرتبط بشكل أساسي بالفلسطينيين أنفسهم.. الذين عليهم أن يجعلوا الملف الفلسطيني هو الأساس وليس الملف الفصائلي.. خاصة وأن من حضر للقاهرة 14 فصيلا وخرجوا جميعا بكلمة وطنية واحدة برعاية مصر بلد السلام.ومن جانبه، أكد الكاتب سامي عبدالعزيز تحت عنوان "الدنيا صحة" بصحيفة الجمهورية، أنه طبقا للتقارير العالمية فإنه لا مقارنة بين ما حدث من طفرات ونقلة نوعية في مجال الصحة في مصر وبين أي دولة من حولنا في العالم الثالث أو الدول الناشئة من ناحية، مشيرا إلى أن أزمة "كورونا" كشفت عن ترهل وتواضع الخدمة والرعاية والنظام الصحي في دول كبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وأم الأنظمة في الرعاية بريطانيا.وقال عبد العزيز "حينما أرى ما أدلت به وعرضته الوزيرة هالة زايد وعلى الملأ أن إنجازات مصر في الصحة تمثلت في أن الدولة نجحت في القضاء على فيروس سي، 5.54 مليار جنيه تكلفة احتياجات الصحة، 12 مليون سيدة خضعن للفحص في مبادرة دعم صحة المرأة، و6 مليارات جنيه إجمالي تكلفة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.. التأمين الصحي سيشمل جميع المصريين بمنظومة مميكنة.. 30 مليون مواطن خضعوا للكشف بمبادرة علاج الأمراض المزمنة.. فمن المؤكد أن اختيار مصر لتقود منطقة شرق المتوسط خلال جائحة كورونا لم يأت من فراغ".وأعرب الكاتب في ختام مقاله، عن تقديره لروح الفريق الذي تعمل به الدولة من وزارات ومؤسسات رقابية الأمر الذي أدى إلى هذه النتائج المبهرة، قائلا "وبالطبع فإن كل آيات التقدير والاحترام تذهب إلى الكفاءات المصرية الطبية بكل مستوياتها ودرجاتها العلمية ومسؤولياتها الإدارية والفنية".