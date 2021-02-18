رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1272 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:20 ص
كورونا
كورونا
أ ش أ
طباعة
سجلت باكستان 1272 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 567 ألفا و261 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- بأنه تم تسجيل 52 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و488 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 530 ألفا و597 شخصا، مشيرا إلى أنه توجد 24 ألفا و176 حالة نشطة.

موضوعات متعلقة

الإحصاء: عدد السكان ارتفع نصف مليون نسمة خلال 4 أشهر

إصابة 30 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى أسوان

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

image description

محافظ أسيوط يشيد بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى

image description

تفاصيل أول منصة إلكترونية حول بيانات كورونا بجامعة أسيوط

image description

تحت الأمطار.. تداول 24 سفينة بميناء دمياط

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

«الأرصاد»: نشهد شتاء استثنائيا.. وهذا موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا يصعب فحصها بـ PCR

سيكسرز ينجو من انتفاضة روكتس ويكبده الهزيمة السابعة على التوالى

أوساكا تنهى آمال سيرينا فى معادلة الرقم القياسى فى البطولات الأربع الكبرى

ليلة ثانية من التظاهرات العنيفة فى إسبانيا احتجاجا على سجن مغنّى راب

أيام زمان

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

«معنديش حاجة أقولها».. لماذا رفض هيكل تأبين مصطفى أمين؟

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
خالد عكاشة
أول المبارزت الإيرانية الأمريكية في العهد الجديد
المزيد

الثقافة

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان

تلميذ «الأستاذ» يكشف الجنود المجهولين في حياة هيكل

الأربعاء المقبل.. عودة صالون مصر المبدعة فى «قاهرة المعز»