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محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تدعو العالم لمحاربة المعلومات المغلوطة حول لقاحات كورونا

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:19 ص
كورونا
كورونا
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دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، دول العالم، إلى محاربة المعلومات المغلوطة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وحذر بلينكن، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الافتراضية أمس الأربعاء، من خطورة هذه المعلومات على مصير الجهود الرامية لمكافحة المرض، مشددًا أنه لا ينبغي على أية دولة استغلال الجائحة كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية.

وشدد على أن بلاده تسعى للعمل على استحداث آلية مالية قابلة للبقاء للأمن الصحي حتى يكون العالم أكثر استعدادا لأية جائحة مستقبلية على نحو أفضل مما كان عليه خلال جائحة كورونا.

وقال إن على كل دولة أن تقوم بدورها في المساهمة في مواجهة جائحة كورونا، لافتا إلى أن بلاده أعلنت بالفعل عن تقديم 1.6 مليار دولار كمساعدة إنسانية وصحية واقتصادية طارئة في محاولة لتعزيز جهود الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية في تخفيف آثار الجائحة وتداعياتها الثانوية عالميا.

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